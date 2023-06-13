Билли Айлиш впервые показала тату на груди и покрасовалась в бикини

Билли Айлиш похвасталась своей татуировкой на груди, покрасовавшись в бикини. Певица редко позирует в откровенных нарядах перед камерой, поэтому фото активно обсуждают поклонники артистки.

Примечательно, что фото в купальнике опубликовала в Instagram подруга Айлиш — Аннабель Циммер. Она создала публикацию из нескольких снимков, среди которых позирование в фотобоксе, а также сумочка и туфли на асфальте.

Но снимок с Айлиш явно привлекает больше всего внимания — мало того, что певица красуется в купальнике Miaou и очках Versace, так еще и впервые показывает свою татуировку на груди — на ней изображена ее фамилия.

Ранее Билли заявила, что никогда не покажет эту работу тату-мастера у себя на теле, но подруга звезды решила иначе.

В сети уже обсуждали тату певицы — к примеру, в 2021 году издание Rolling Stone заявило, что работа была сделана витиеватым готическим шрифтом. Краску на теле Билли нанесла на следующий день после награждения премии Грэмми в 2020 году, когда звезда собрала аж 5 наград за свое творчество.

Многие знаменитости делают себе тату, и иногда работы являются парными. К примеру Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали татуировки в честь друг друга. На ребре певицы знак бесконечности, который пронизан стрелой, а у актера две стрелы, которые переплетаются. В их работы также вписаны инициалы друг друга.