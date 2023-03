Співачка Біллі Айліш дебютувала як акторка. Зірка сцени з’явилася в серіалі від Amazon, який буде доступним на стримінговій платформі Prime.

Так, поява Біллі Айліш у серіалі Рій – перша спроба зірки показати себе публіці не як співачку, а як повноцінну актрису.

Кого саме грає Айліш – невідомо, але її героїню звуть Єва. У короткому ролику, опублікованому на сторінці співачки, Єва запитує головну акторку Домінік Фішбек про те, чи заподіяла вона комусь біль. Коли Біллі чує ствердну відповідь, вона відповідає: Дуже добре.

Відомо, що проєкт містить 7 епізодів, і його створенням займалися Дональд Гловер і Джанін Наберс. Режисери можуть похвалитися значними резюме – створення This Is America, Атланти та Вартових.

Побачити, який вигляд має Біллі Айліш у серіалі Рій, можна буде на Prime Video, де й відбудеться прем’єра.

Для тих, кому мало буде одного серіалу, можна ознайомитися зі списком 10 найочікуваніших мінісеріалів 2023 року. У списку вже є ті, які доступні на стримінгових платформах. Наприклад The Last of Us про виживання у світі зомбі-апокаліпсису вже можна подивитися на платформі HBO.