На 17 березня 2023 року заплановано премʼєру американського серіалу Swarm (Рій).

Рій – це новий серіал автора This Is America й Атланти Дональда Ґловера, який створив його разом зі сценаристкою нових Вартових Джанін Нейберс.

Що відомо про американський серіал Swarm, коротко про сюжет, акторський склад і де подивитися новинку – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що відомо про серіал Swarm (Рій)

Це американський трилер жахів, створений Дональдом Ґловером і Джанін Наберс. Ще в лютому 2021 року Ґловер підписав загальний контракт з Amazon Studios. Одним із проєктів був серіал Рій.

Ґловер виступив творцем і виконавчим продюсером серіалу і зняв перший епізод, Джанін Наберс стала співавторкою та шоурунеркою проєкту.

Прем’єра серіалу Swarm відбулася на кінофестивалі South by Southwest 10 березня 2023 року. Але на загал проєкт дебютував 17 березня 2023 року на Amazon Prime Video.

Серіал складається з семи епізодів, премʼєра яких відбулася 17 березня:

1 серія – Stung;

2 серія – Honey;

3 серія – Taste;

4 серія – Running Scared;

5 серія – Girl, Bye;

6 серія – Fallin’ Through the Cracks;

7 серія – Only God Makes Happy Endings.

У головній ролі Домінік Фішбек – американська актриса та драматургиня, найбільш відома завдяки ролям Біллі Ровен в мінісеріалі Покажіть мені героя, Дарлін в серіалі Двійка та Дебори Джонсон у фільмі Юда і чорний Месія.

Також в серіали знімаються Хлоя Бейлі, Біллі Айліш, Періс Джексон та Дамсон Ідріс.

Сюжет Swarm

Серіал розповідає історію молодої дівчини-афроамериканки Дре, яка одержима поп-зіркою Ni’jah (чиї творчість та естетика дуже схожі на творчість американської співачки Бейонсе), що має фанатську базу під назвою Рій.

Зовсім скоро захоплення Дре переростає в нездорову одержимість, змушуючи дівчину здійснювати по-справжньому темні та небезпечні вчинки.

Цікаво, як розвиватиметься сюжет серіалу-трилеру? Тоді мерщій дивитися премʼєру на Amazon Prime Video.

Як і де подивитися серіал?

Усі сім епізодів Swarm будуть випущені на Prime Video 17 березня 2023 року. Тобто переглянути новинку можна лише на Amazon Prime Video.

Аби переглянути серіал вже сьогодні, необхідно створити обліковий запис на сервісі Prime Video. Для цього:

Перейдіть за посиланням Вкажіть ваше імʼя та прізвище, електронну адресу, придумайте пароль. Для підтвердження особи, на вашу пошту надійде код. Його потрібно ввести у відповідному рядку. Тепер потрібно ввести дані своєї банківської картки. Якщо ви реєструєтесь уперше, сервіс надає безплатний пробний термін користування на 7 днів.

Підписка на місяць Prime Video коштує $5,99. Але зверніть увагу, в Prime Video немає українського інтерфейсу та взагалі немає дубльованих фільмів українською мовою!