Певица Билли Айлиш дебютировала как актриса. Звезда сцены появилась в сериале от Amazon, который будет доступен на стриминговой платформе Prime.

Так, появление Билли Айлиш в сериале Рой — первая попытка звезды показать себя публике не как певицу, а как полноценную актрису.

Кого именно играет Айлиш — неизвестно, но ее героиню зовут Ева. В коротком ролике, опубликованном на странице певицы, Ева спрашивает главную актрису Доминик Фишбэк о том, причинила ли она кому-нибудь боль. Когда Билли слышит утвердительный ответ, она отвечает: Очень хорошо.

Сейчас смотрят

Известно, что проект включает в себя 7 эпизодов, и его созданием занимались Дональд Гловер и Джанин Наберс. Режиссеры могут похвастаться внушительными резюме — создание This Is America, Атланты и Стражей.

Увидеть, выглядит Билли Айлиш в сериале Рой, можно будет на Prime Video, где и состоится премьера.

Для тех, кому мало будет одного сериала, можно ознакомиться со списком 10 самых ожидаемых мини-сериалов 2023 года. В списке уже есть те, которые доступны на стриминговых платформах. К примеру The Last of Us о выживании в мире зомби-апокалипсиса уже можно посмотреть на платформе HBO.