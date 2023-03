В 2023-м киногод подготовил для зрителей немало новинок и премьер, которые помогут окунуться в увлекательный водоворот фантастики и узнать лучше биографию любимых персонажей.

Для ценителей киноискусства Факты ICTV собрали 10 самых ожидаемых мини-сериалов.

The Last of Us

Постапокалиптический сериал, основанный на популярной видеоигре The Last of Us. По сюжету, США борется с эпидемией, превращающей людей в зомби. Помочь этому может девушка-подросток, которая имеет иммунитет к вирусу. Она должна помочь в создании вакцины. Главные роли сыграли Педро Паскаль (Игра престолов, Чудо-женщина: 1984) и Белла Рамзи (Игра престолов).

Сейчас смотрят

Первая серия вышла 15 января на американском телеканале HBO. Аудитория сериала постоянно растет. Каждый эпизод собирает большее количество просмотров, чем предыдущий. Так, предпоследняя, восьмая серия набрала 8,1 млн зрителей за первый день ее выхода. Финальная 9-я серия вышла 12 марта, тогда, когда проходила церемония награждения Оскар. Однако преданные фанаты The Last of Us не смогли пройти мимо завершения первого сезона.

Мандалорец/ The Mandalorian (3 сезон)

Уже упомянутый Педро Паскаль в этом марте не дает о себе забыть. Ведь, кроме постапокалиптической новинки Последние из нас, уже 1 марта актер возвращается с третьим сезоном космического вестерна Мандалорец из вселенной Звездных войн.

Сериал из франшизы Звездные войны рассказывает об охотнике за головами Дине Джарине, принадлежащем к клану космических войск мандалорцев.

В первом сезоне охотник спас зеленое создание, похожее на магистра Йоду, и взял его под свою опеку, назвав Грогом.

В конце второго сезона Мандалорец снимает свой шлем, чтобы попрощаться с Грогом. За подобное в мандалорианской культуре изгоняли из ордена. Поэтому, в третьем сезоне Дин воссоединяется со своим другом Грогом и ищет искупления, чтобы вернуться домой.

Зрители уже могут посмотреть две серии сериала. В общем Disney+ рассказал, что количество эпизодов состоит традиционно из 8-ми.

Дейзи Джонс и The Six

Псевдобиографический мини-сериал основан на одноименной книге американской писательницы Тейлор Дженкинс Рид и рассказывает о рокгруппе 1970-х годов Дейзи Джонс и Шестерка.

Лента скорее документальная, чем музыкальная. Она рассказывает путь группы и пик их успеха. Интересно, что частично, основой книги и сериала является история реальной группы Fleetwood Mac и биографии самой писательницы.

По сюжету, Дейзи Джонс растет в богатой семье, которая не уделяет ей внимания, поэтому, впоследствии девушка направляет свою энергию в музыкальное творчество. Главную роль сыграла Райли Кио – внучка Элвиса Пресли.

Мини-сериал вышел 3 марта и состоит из десяти серий.

Тайное вторжение

Еще один мини-сериал создан для сервиса Disney+, основанный частично на комиксах Тайное вторжение от Marvel Comics.

Сериал является продолжением одноименной сюжетной линии комиксов Marvel, в центре которой — история директора организации Щ.И.Т. Ника Фьюри. Роль супергероя, как всегда, сыграет легендарный Сэмюэл Лирой Джексон.

В событиях сериала Ник Фьюри пытается остановить секту инопланетян Скруллов. Эти существа способны имитировать облик, голос и воспоминания людей.

Тайное вторжение будет состоять из шести серий, которые выйдут на Disney+

Моник Оливье: Сообщница дьявола

Документальный мини-сериал, состоящий из пяти частей, основанный на реальных событиях.

Сюжет разворачивается вокруг известного серийного убийцы Франции Мишеля Фурнире. Он убивал девушек и женщин с 1980-х до начала 2000-х. Умер в 2021 году во время заключения. Сериал рассказывает о его жене Моник Оливье, которая, как оказывается, была причастна к его делам.

Любовь и смерть

Очередной мини-сериал HBO. В сюжете рассказывают реальную историю о домохозяйке Кэнди Монтгомери из Техаса, которую обвиняют в убийстве ее подруги Бетти Гор. В главной роли – Элизабет Олсен.

Первая серия сериала выйдет уже 27 апреля. В общем, он состоит из 7 эпизодов.

Снежная девочка

Испанский мини-сериал о девочке Амае, которая исчезает во время праздничного парада в Малаге. За это дело берется молодая журналистка, которая хочет помочь родителям девочки.

Сериал вышел на Netflix 27 января в шести эпизодах.

Ты/You

Новый 4 сезон популярного сериала Ты разделили на две части. В первую вошли 5 эпизодов, которая стартовала в феврале. А недавно, 9 марта, состоялась премьера второй части.

По сюжету главный герой Джо Голдберг переехал в Европу и начинает новую жизнь. Он выдает себя профессором британского университета и преподает английский детям аристократов. Но вдруг герои, окружающие Джо, начинают умирать один за другим. Джо смущен, ведь он к этому никак не причастен, поэтому решает провести собственное расследование.

Большие надежды

Мини-сериал является экранизацией одноименного романа Большие надежды Чарльза Диккенса. Он рассказывает о бедном сироте по имени Филипп Пиррип (Пип). Когда ему исполняется 18 лет, он начинает получать деньги от анонима. Это была мисс Хэвишем, чрезвычайно богатая и мрачная старая леди. Она приглашает Пипа в свой дом. Там юноша влюбляется в Эстеллу – воспитанницу мисс Хэвишем. Однако идеальную историю хочет испортить сама же Хэвишем – женщина, которая годами держит обиду на мужчин.

Главные роли исполняют Шалом Брюн-Франклин, Оливия Колман и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов. Зрители смогут посмотреть несколько из них уже 26 марта.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

В мае выйдет новый приквел популярного сериала Бриджертоны от Netflix.

В сюжет рассказывают о королеве Шарлотте, жене короля Георга ІІІ, правившей с 1761-го по 1818 год. Главную героиню сыграла Голда Рошевель, которая уже была в Бриджертонах, и Инди Риа Амартейфио (молодая Шарлотта).

Состоит сериал из шести эпизодов, которые выйдут одновременно на Netflix 4 мая.