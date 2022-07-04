Певица Тина Кароль вслед за остальными звездами вернулась в Украину. Артистка похвасталась своим урожаем с огорода.

В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала несколько снимков. Исполнительница показала свой сад и собранную черешню в нем, отметив плодородность земли.

— Была дома. Земля такая же плодородная, — написала артистка.

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Также она показала фото железных ежей, которые расставлены на улицах против вражеской техники российских оккупантов.

— Но боль не утихает. 131 день войны. Слава героям, — подписала фото Тина Кароль.

Очевидно, что Тина Кароль вернулась в Украину ненадолго. 9 июля у артистки запланирован концерт в Ирландии в городе Дублин.

Напомним, ранее в Украину вернулась певица Ольга Полякова. Артистка поделилась дорогой и трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться.

Также звезда показала, как ее встретили дома.