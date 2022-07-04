Певица Тина Кароль вслед за остальными звездами вернулась в Украину. Артистка похвасталась своим урожаем с огорода.
В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала несколько снимков. Исполнительница показала свой сад и собранную черешню в нем, отметив плодородность земли.
— Была дома. Земля такая же плодородная, — написала артистка.
Также она показала фото железных ежей, которые расставлены на улицах против вражеской техники российских оккупантов.
— Но боль не утихает. 131 день войны. Слава героям, — подписала фото Тина Кароль.
Очевидно, что Тина Кароль вернулась в Украину ненадолго. 9 июля у артистки запланирован концерт в Ирландии в городе Дублин.
Напомним, ранее в Украину вернулась певица Ольга Полякова. Артистка поделилась дорогой и трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться.
Также звезда показала, как ее встретили дома.