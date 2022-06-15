Зірки, що залишили Україну з початком повномасштабної війни, потроху продовжують повертатися до нашої країни. Незважаючи на існуючу небезпеку, це вибір кожного.

Селебриті кажуть – вдома і стіни гріють, і з цим неможливо не погодитись, проте перш ніж ухвалити рішення про повернення, потрібно добре подумати про ризики, які можуть бути.

Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які повернулися до України.

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Після 100 днів повномасштабної війни до рідної країни приїхала співачка Санта Дімопулос. Артистка зізналася, що не могла стримати сліз, хоч і думала, що виплакала весь свій життєвий запас.

Санта наголосила, дуже скучила за Україною, а також наголосила на тому, що всі події її сильно змінили. Виконавиця каже, чоловік просив її не повертатись, проте вона сказала, що не боїться.

З маленьким сином в Україну повернулася співачка MamaRika. Артистка не витримала розлуки з чоловіком, коміком Сергієм Середою більше 1,5 місяця. Весь цей час вона була в Польщі.

Приїхала додому і Міс Україна Всесвіт Анна Неплях. Незважаючи на складнощі з дорогою – запізнення на потяг та комендантську годину, модель все ж таки дісталася Києва.

За три місяці Неплях змінила вісім країн, проте зазначила, що найкраще, що може бути – повернутися додому.

Ведучий та багатодітний батько Анатолій Анатоліч повернувся додому з Франції, куди виїжджав разом із дружиною та дітьми.

Після приїзду він приєднався до будівельного батальйону Добробат, щоб розчищати завали на Київщині.

В Україну з Італії повернулася разом із дітьми хореограф Ілона Гвоздєва. Артистка поділилася сімейними знімками та зазначила, що щаслива.

Не затримувалася за кордоном і дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова. Разом із мамою та сином вона два місяці гостювала у сестри в Ізраїлі.

Раніше ми писали, де зірки пересиджують війну. Так, наприклад, співачка Тіна Кароль з початком повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі, а Ольга Полякова – до Франції.

Варто зазначити, що більшість артистів не просто сидять за кордоном без діла, а беруть участь у благодійних концертах, гроші з яких йдуть на підтримку України.