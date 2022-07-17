Зірки Кріпосної та Спіймати Кайдаша вийшли з киянами на тренування просто неба

Тарас Цимбалюк, Наталя Денисенко, Артур Логай, Владислав Нікітюк, а також інші українські актори вийшли на колективне тренування просто неба заради благодійності. Усі вони беруть участь в онлайн-аукціоні Act lots, мета якого – зібрати кошти на 5 карет швидкої допомоги для ЗСУ. Ціна питання – €50 тис.

Кожен з акторів досі виставляв на аукціоні особисті речі, талісмани, костюми зіркових ролей і навіть особисті зустрічі. За місяць продали вже 23 лоти та зібрали майже €7 тис. Автори ідеї аукціону – подружжя акторів Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару. Так вони допомагають волонтерам ГО Ініціативне покоління зібрати кошти на карети швидкої допомоги.

Цього разу влаштували тренування, аби назбиралася повна сума €10 тис. на першу карету швидкої. Григорій та Анастасія були вражені, коли побачили вранці у столичному парку Наталка майже сотню учасників.

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– Із продажу попередніх 23 лотів нам вдалося зібрати 6 191 євро. Ми вже заплатили аванс за першу автівку, і вона їде в Україну. І поки вона їде з Італії, ми маємо зібрати залишок 3 800 євро. Тому маємо надію, що тренування нам у цьому допоможе, – розповідає Анастасія Цимбалару.

Актор Тарас Цимбалюк не приховує: надзвичайно скучив за живими зустрічами з колегами та прихильниками. А позаяк для нього спорт є невід’ємною частиною життя – радо погодився потренуватися у колі учасників.

– Загалом цей аукціон дуже цікавий. Як на мене, це нетривіальний збір коштів, адже ми розігруємо речі, які були задіяні на знімальних майданчиках популярних серіалів і фільмів. Ми не просто виклали реквізити і збираємо кошти. Нам подобається сам прийом, який ми обрали, адже ми контактуємо з небайдужими людьми. А їм часто цікаво поборотися за наші лоти, – каже Тарас Цимбалюк.

Майже годину сотня учасників, актори та відвідувачі, пройшли full-body тренування. Почали зі звичайної зарядки, а закінчили інтенсивними кардіотренуваннями. На зіркову руханку вхід був вільним. Відвідувачі лишали пожертви у скриньці.

Та фото зі знаменитістю треба було ще заробити, виконавши усі вправи. Та й самі актори не очікували, що доведеться попрацювати до сьомого поту.

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За своєю порцією ендорфіну на зіркову руханку прийшла й актриса Наталка Денисенко. Її лот також бере участь в аукціоні Act lots – це англійське вінтажне люстерко, гребінець та щітка для одягу. З ідентичним комплектом Наталка грала роль актриси Лариси Яхонтової у серіалі Кріпосна.

До слова, чимало відвідувачів зіркової руханки прийшли, аби побачити Наталю наживо та зробити з нею фото.

– Спорт – це єдине, що мене врятувало під час цієї війни. Тому я розумію, чому всі сьогодні в ейфорії завзято тренуються. Бо рух – це життя! Як на мене, спорт дуже допомагає підтримувати моральний стан. Зараз, як ніколи, важливо займатися спортом, – вважає Наталка Денисенко.

У висновку лише за годину благодійного тренування вдалося зібрати 15 тис. грн, і це ще на крок наближає благодійників до мети. Тим часом триває основний аукціон Act lots – стежте за новими ексклюзивними лотами від українських акторів.

Фото: Євген Воронцов