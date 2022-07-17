Хороших росіян немає, ми вже проср*ли 2014 рік: Валерія Ходос відмовилася зніматися з акторами з РФ

Українська актриса Валерія Ходос записала звернення до колег і закликала їх не співпрацювати з “хорошими” російськими артистами та режисерами.

— Зараз починають дознімати проєкти, які знімали до війни, і в яких беруть участь російські артисти, і які нібито за нас, які “хороші росіяни”, які дуже переживають і навіть щось писали про це. Для мене немає і ніколи не буде жодних “гарних росіян”. Ніколи я не зайду на один знімальний майданчик з людиною, яка має червоний російський паспорт. Навіть із акторами, з якими я знімалася тут, в Україні, до війни. Навіть якщо раніше я з вами спілкувалася та поважала ваш талант. Забудьте про це. Ніколи я більше вас не рада бачити у своїй країні. Ви для мене вороги, — зауважила Ходос.

За словами актриси, співпраця з російськими артистами буде на совісті кожного. Сама Валерія Ходос категорично відмовилася заходити у кадр із російськими колегами. Актрисі соромно за те, що у 2014 році вона не була в цьому питанні настільки радикальною.

Зараз дивляться

— Росія – ворог, російські актори – вороги. Не можна заходити у кадр і працювати з руснею. Чому? Бо вони вбивають наших людей та дітей. Українські артисти, ми вже проср*ли 2014 рік, і мені соромно, що я не була такою категоричною. Нині ми маємо, що маємо. Не можна співпрацювати із ворогом. Не хотіла повчати, але виходить, що так роблю. Можливо, хтось зараз збирає валізу, щоб поїхати за кордон на знімання, бо саме там зараз дознімають проєкти, щоби потім показувати на українському телебаченні, не треба співпрацювати з ворогом. Жодних “хороших російських артистів і режисерів” немає. Ці люди, ця нація вбиває мою націю, – додала Ходос.

Таку позицію актриси у коментарях підтримали зірка серіалу Свати Ганна Кошмал, Олена Світлицька, Інга Нагорна, Яніна Соколова, Марічка Падалко.

Водночас Наталка Денисенко погодилася зі словами Ходос і пояснила своє рішення завершити знімання у серіалі Кріпосна.