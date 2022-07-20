Четвертый сезон костюмированной телевизионной драмы Крепостная будет без российских актеров и дублирован на украинский язык.

В Facebook шоураннер сериала Тала Пристаецкая заявила, что ни одного актера из РФ в досъеме Крепостной, который сейчас происходит в Польше, не будет. В сценах, где задействован персонаж Татьяны Ратниковой, снимается дублер.

— Сериал для показа на всех территориях дублируется на украинском языке. Российского языка в проекте не будет. Ни у меня лично, ни у кого-то из команды нет ни малейшего сомнения, что РФ – государство-террорист, — подчеркнула Тала.

Высказалась по этому поводу и звезда сериала Наталка Денисенко в Instagram. Она отметила, что пришлось переписать сценарий, выкинуть множество сцен, но она благодарна всей команде, режиссеру, продюсерам и главным заказчикам сериала — польскому ТВ за такую принципиальную позицию.

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— Пишу это сообщение, поскольку мои коллеги вокруг наших досъемок развели страшный ср*ч! Очень неприятно, а с другой стороны интересно, поскольку в таких стрессовых ситуациях коршуны сбросили маски. Нам нельзя сотрудничать с врагом, я поддерживаю этот факт и, конечно, без ненависти и с благодарностью ко всем коллегам из вражеской страны, которые на свой страх и риск поддержали и поддерживают Украину, — сказала Денисенко.

Также она выделила и тех коллег, которые не зная всей достоверной информации, травили ее.

— Так нельзя, дорогие, потому что пока мы едим друг друга без разбора, победа будет опаздывать. Должно быть стыдно за то, что разводите измену там, где ее нет! Но уже радует , что среди нас больше адекватных людей. Слава Украине! — Подытожила Наталка.

Очевидно, Денисенко имела ввиду недавний пост в Instagram Валерии Ходос. Та призвала украинских актеров не ставать в один кадр с российскими коллегами, намекая на какой-то проект, досъем которого происходит за границей.