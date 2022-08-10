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Отец Илона Маска отказался от слов, где критиковал жизнь сына: Горжусь со дня рождения

10 августа 2022, 11:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Отец Илона Маска отказался от своих комментариев о своем сыне-миллиардере — в начале августа он заявил, что не гордится своим сыном.

Ранее 76-летний Эррол Маск удивил общественность критикой в сторону своего сына, самого богатого человека в мире. Он заявил, что не гордится им, и даже не водит Tesla, и больше ценит достижения своего младшего сына Кимбала, который разбогател на акциях Tesla и занимается ресторанным бизнесом.

 — Я никогда не говорил ничего подобного. Горжусь Илоном со дня рождения. Нельзя просто взять и начать гордиться своим ребенком — это нелепо, — заявил Эррол.

Отец миллиардера добавил, что любит своего сына, и его наверняка неправильно поняли.

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Помимо громких заявлений в начале месяца касательно достижений Илона, мужчина раскритиковал и внешность сына. Он обсудил недавние фото, где глава Tesla красуется без рубашки.

— Илон очень крепко сложен, но он неправильно питается. Я порекомендовал ему принимать добавки для похудения, которые помогли сбросить лишние килограммы, — добавил Эррол.

Также Эррол заявил, что его беспокоит личная жизнь Илона — он переживает, что миллиардер никогда не найдет себе женщину, которая сможет ради него и семьи отказаться от своей карьеры.

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Источник
New York Post
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