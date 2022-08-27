Топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис искусственно оплодотворил Илон Маск. Об этом заявила сама женщина, которая родила миллиардеру близнецов.

Сотрудница компании Илона заявила, что они не имели романтических отношений. Известно, что близнецы родились в ноябре 2021 года, и об этом никто не знал. Об этом молчал и сам Маск, который умеет удивлять публику своими выходками.

Впервые о близнецах стало известно и июле 2022 года, когда Маск и Зилис обратились в окружной суд Техаса с просьбой изменить имена их детей, чтобы они носили фамилию своего отца и фамилию своей матери как часть их второго имени.

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Больше подробностей о них не сообщают, а Маск их не показывал миру. Пока мы знаем только о девятерых детей Илона.

Примечательно, что корпоративная этика Neuralink запрещает подобные отношения на работе, но Маск сделал исключение, учитывая, что он владеет компанией и является самым богатым человеком в мире.

Впрочем, в семье у самого Илона все тоже непросто — отец Маска открестился от своих слов касательно сына. Ранее 76-летний Эррол заявил, что не гордится своим старшим сыном, и даже не ездит на Tesla. Теперь мужчина заявил, что его не так поняли, и он любит Илона.