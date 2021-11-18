Украинская певица и блогер Анна Тринчер в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала о том, как возлюбленный сделал ей предложение и какую свадьбу они хотят.

В первую очередь 20-летняя исполнительница отметила, что это не розыгрыш, не хайп и не обман. Она действительно выходит замуж за 24-летнего блогера Александра Волошина.

Анна отметила, что предложение Александр сделал ей практически месяц назад. Признается, молчать все это время было трудно.

— Это такой день, когда девушке хочется просто стать на какой-то главной площади, взять микрофон и раструбить всей стране. Я это честно, по-солдатски, держала в тайне на протяжении месяца, — сказала Тринчер.

Певица подчеркнула, что они хотели уехать отдохнуть, перезагрузиться и энергетически наполниться, а после уже сообщить своим поклонникам радостную новость. Кроме того, влюбленные ждали монтажа видео с предложением, которое запланировали показать вместе с новой песней.

— На самом деле песня готовилась далеко заранее, просто так получилось, что мы не могли понять, когда ее выпускать. Она как-то не характеризует на тот момент мое состояние. И вот как раз так получилось, что она идеально подошла под этот процесс и период, — поделилась Анна.

Девушка рассказала, что предложение Александр сделал ей на парковке ТРЦ. Там был огромный грузовик, украшенный лампочками, а в нем находилась певица Jerry Heil.

Тринчер отметила, что свою свадьбу видит не классической и не стандартной, хочет чего-то необычного.

— Я хочу, чтобы это было что-то такое, что не видел ни один человек, как минимум, в Украине. Что-то в таком супер-мега вычурном R&B стиле или не знаю… Я пока не думала об этом, потому что ждала момента, когда мы хотя бы об этом расскажем, — подчеркнула Анна.

Блогер призналась, что пока что еще не начинали подготовку к свадьбе, поскольку нет свободного времени.

— Мы пока что не понимаем, что должен быть за бюджет для свадьбы. Да и просто хочеться прям посвятить себя этому процессу, — сказала Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин вместе менее года. Влюбленные поддерживают друг друга, снимают видео-ролики для социальных сетей и проводят много времени вместе.

Ранее Анна Тринчер рассказывала Фактам ICTV о своих панических атаках, которыми она страдает около полугода. По словам артистки, они случаются на фоне стресса.