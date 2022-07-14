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Анна Трінчер та її наречений отруїлися морепродуктами у київському ресторані

14 Липня 2022, 20:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Анна Трінчер та її наречений отруїлися морепродуктами у київському ресторані

Відома українська співачка Анна Трінчер разом зі своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним отруїлася в одному з київських ресторанів. Пара зазначила, що інцидент стався через неякісні морепродукти.

Трінчер зазначила, що їй було зле всю ніч, а на ранок ліпше не стало.

Співачка поскаржилася адміністрації ресторану, яка їй пообіцяла розібратися в ситуації та повернути гроші за вечерю. Проте дівчина наголосила, що ці кошти не вартують втраченого здоров’я.

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– Як можна труїти своїх клієнтів? Ви взагалі розумієте зону відповідальності своєї роботи? У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами, найжахливішого я просто не знаю, що може бути! Чесно кажучи, 600 грн, які ми заплатили за вечерю не компенсують мені того жаху, який я пережила сьогодні вночі, – розповіла Анна.

Та аби Анні та Олександру поліпшало, до них приїхала мама виконавиці. Вона зробила співачці уколи та приготувала бульйон.

– Врятувала мене від отруєння. Приїхала о дев’ятій ранку, ставила мені уколи, лікувала, – поділилася Трінчер.

Анна Трінчер та її наречений отруїлися морепродуктами у київському ресторані / 2 зображення
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