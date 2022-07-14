Відома українська співачка Анна Трінчер разом зі своїм нареченим, блогером Олександром Волошиним отруїлася в одному з київських ресторанів. Пара зазначила, що інцидент стався через неякісні морепродукти.
Трінчер зазначила, що їй було зле всю ніч, а на ранок ліпше не стало.
Співачка поскаржилася адміністрації ресторану, яка їй пообіцяла розібратися в ситуації та повернути гроші за вечерю. Проте дівчина наголосила, що ці кошти не вартують втраченого здоров’я.
– Як можна труїти своїх клієнтів? Ви взагалі розумієте зону відповідальності своєї роботи? У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами, найжахливішого я просто не знаю, що може бути! Чесно кажучи, 600 грн, які ми заплатили за вечерю не компенсують мені того жаху, який я пережила сьогодні вночі, – розповіла Анна.
Та аби Анні та Олександру поліпшало, до них приїхала мама виконавиці. Вона зробила співачці уколи та приготувала бульйон.
– Врятувала мене від отруєння. Приїхала о дев’ятій ранку, ставила мені уколи, лікувала, – поділилася Трінчер.