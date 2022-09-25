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Без пышной церемонии: Анна Тринчер и Александр Волошин поженились

25 сентября 2022, 17:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Без пышной церемонии: Анна Тринчер и Александр Волошин поженились

Известная украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально поженились. Радостной новостью звезда поделилась в TikTok, где показала свой праздничный наряд.

На видео Анна красуется в белом платье с вырезом и корсетом с глубоким декольте, а ее муж примерял строгий черный костюм и белую рубашку. Красивый ролик Анна дополнила совместным с Александром треком Только ты и я.

Певица и блогер похвастались свидетельством о браке и обручальными кольцами.

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@annatrincher♬ Лише ти і я — TikTok — Анна Тринчер & Voloshyn

Судя по видео, Тринчер и Волошин не стали делать это событие публичным — без пышного празднования пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов.

О том, что Тринчер выходит замуж стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица заявила, что ее избранником стал Александр, который сделал ей предложение в октябре прошлого года. 

Анна призналась, что предложение ей сделали на парковке ТРЦ. Там был огромный грузовик, украшенный лампочками, а в нем находилась певица Jerry Heil. Еще тогда Певица добавила, что не видит свою свадьбу в классическом стиле, и хочет чего-то необычного. Похоже, война заставила изменить свои планы.

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Анна Тринчер Александр Волошин
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