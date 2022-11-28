Американська попспівачка Брітні Спірс порадувала шанувальників черговими відвертими знімками. До фотографій у ванній кімнаті без одягу вона додала звернення до своїх фанатів.

Так, артистка заявила, що хоче, щоб їй продовжували плескати.

На двох фото Брітні позує повністю без одягу – вона лежить у білій ванні, прикриваючи свої груди руками. В інтимних місцях також співачка додала емодзі у вигляді квіточки, щоб Instagram не заблокував її обліковий запис, на який підписано понад 41 млн осіб.

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Примітно, що зірка приймає водні процедури з прикрасами – Спірс не знімає персні, браслети й ланцюжок з шиї.

Це вже не перші подібні фото артистки – з того моменту, як вона виграла справу про опікунство проти свого батька, вона почала заявляти про себе світу всіма доступними способами. Наприклад, у червні 2022 року Брітні вийшла заміж за Сема Асгарі, а в серпні – записала спільний трек з Елтоном Джоном, популярність якого почала бити рекорди.

Також зірка довго з’ясовувала свої стосунки із синами, і в цьому також був замішаний її колишній чоловік.

Вже у листопаді 2022 року Брітні Спірс розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям. Вона має певні ушкодження нервів, що призводить до оніміння частин її тіла, зазвичай — рук. Каже, таке буває зазвичай тричі на тиждень, коли у мозку не вистачає кисню.