Американская поп-певица Бритни Спирс порадовала поклонников очередными откровенными снимками. К фотографиям в ванной без одежды она добавила обращения к своим фанатам.

Так, артистка заявила, что хочет, чтобы ей продолжали хлопать.

На двух фото Бритни позирует полностью без одежды — она лежит в белой ванне, прикрывая свою грудь руками. В интимных местах также певица добавила эмодзи в виде цветочка, чтобы Instagram не заблокировал ее учетную запись, на которую подписано более 41 млн человек.

Сейчас смотрят

Примечательно, что звезда принимает водные процедуры с украшениями — Спирс не снимает кольца браслеты и цепочку с шеи.

Это уже не первые подобные фото артистки — с того момента, как она выиграла дело об опекунстве против своего отца она начала заявлять о себе миру всеми доступными способами. К примеру, в июне 2022 года Бритни вышла замуж за Сема Асгари, а в августе — записала общий трек с Элтоном Джоном, популярность которого начала бить рекорды.

Также звезда долго выясняла свои отношения с сыновьями, и в этом также был замешан ее бывший муж.

Уже в ноябре 2022 года Бритни Спирс рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. У нее есть определенные повреждения нервов, что приводит к онемению частей ее тела, обычно — рук. Говорит, такое бывает обычно три раза в неделю, когда в мозге не хватает кислорода.