19 листопада український гурт Беz обмежень презентував новий кліп Вільні люди, який і дав назву новому альбому. Вихід альбому відбувся до Дня Гідності та Свободи, який припадає на 21 листопада.

Пісня є відображенням маніфесту сильних, незалежних та вільних духом людей. Кожен слухач знайде щось своє.

Відеоробота розповість про 31 рік незалежності. За сюжетом, музиканти Беz обмежень виконують пісню, а позаду них – величезний екран. На ньому зображаються фотографії та відео видатних людей та подій України.

Альбом Вільні люди складається із семи різних за настроєм композицій. Частина з них уже відома публіці, і ці пісні вже встигли заслужити визнання серед українців. В альбомі також є абсолютно нові пісні та бонус-композиції.

– Ідею згенерували ми втрьох: я, мій партнер та генеральний продюсер Беz обмежень – Олег Ходачук, а також наш друг – режисер Влад Разиховський, з яким ми вже працювали раніше. Відеоробота лаконічна, але водночас глибока за емоціями та змістом. Ми виписали імена тих людей, які надихали мільйони своїми вчинками, – розповів лідер гурту Сергій Танчинець.

Фанати групи моментально відреагували на новий кліп:

Я вражений, сльози самі котилися від гордості!

Ви знову довели те, що через пісню можна пережити теплі емоції!

Пишаюся моєю країною та нашими великими людьми! Спасибі!

Неперевершено. Дякую, без сліз неможливо слухати та дивитися. Молодці. Слава Україні!

19 листопада також відбулася презентація кліпу на пісню Пазли, яку заспівали Олександр Пономарьов та Михайло Хома (Dzidzio). Їхня спільна робота розповіла про кохання двох чоловіків до однієї жінки.