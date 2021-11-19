19 ноября украинская группа Беz обмежень презентовали новый клип Вільні люди, который и дал название новому альбому. Выход альбома состоялся ко Дню Достоинства и Свободы, который приходится на 21 ноября.

Песня является отображением манифеста сильных, независимых и свободных духом людей. Каждый слушатель найдет в ней что-то свое.

Видеоработа расскажет о 31 году независимости. По сюжету, музыканты Беz обмежень исполняют песню, а сзади них – огромный экран. На нем отображаются фотографии и видео выдающихся людей и событий Украины.

Альбом Вільні люди состоит из семи разных по настроению композиций. Часть из них уже известна публике, и песни уже успели заслужить признание среди украинцев. В альбоме также есть совершенно новые песни и бонус-композиции.

— Идею сгенерировали мы втроем: я, мой партнер и генеральный продюсер Беz обмежень – Олег Ходачук, а также наш друг – режиссер Влад Разиховский, с которым мы уже работали раньше. Видеоработа лаконична, но в то же время глубока по эмоциям и содержанию. Мы выписали имена тех людей, которые вдохновляли миллионы своими поступками, — рассказал лидер группы Сергей Танчинец.

Фанаты группы моментально отреагировали на новый клип:

Я поражен, слезы сами катились от гордости!

Мурашки по коже… Вы снова показали то, что через песню можно пережить теплые эмоции!

Горжусь моей страной и нашими большими людьми! Спасибо!

Непревзойденно. Спасибо, без слез невозможно слушать и смотреть. Молодцы. Слава Украине!

19 ноября также состоялась презентация клипа на песню Пазли, которую спели Александр Пономарев и Михаил Хома (Dzidzio). Их совместная работа рассказала о любви двух мужчин к одной женщине.