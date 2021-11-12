Український рок-гурт Антитіла презентував кліп на пісню Стань.

У новому відеоролику музичного колективу знялася одна із найсильніших легкоатлеток світу – Марина Бех-Романчук.

За словами учасників гурту, під час написання пісні вони надихалися атмосферою шкільних випускних, коли хлопчики та дівчатка освідчуються одне одному в коханні, вічній дружбі та вірять у свої мрії.

– Згодом з’явилася ідея кліпу. У голові виникали бігові доріжки, що відбивали дорогу життя, великий простір, де кожен біжить своєю лінією до мети. У процесі підготовки ми зрозуміли, що потрібна масштабна картинка, в якій можна передати плин життя і людей в ньому, – сказав фронтмен гурту Тарас Тополя.

Кожен із учасників кліпу йде своєю дорогою, хтось зупиняється на півдорозі, а хтось долає всі перешкоди. Глибокий і фінал відео, який показує, що немає ані початку, ані кінця.

Режисерами кліпу стали Сергій Вусик та Антон Шатохін.

Пісня Стань увійде до майбутнього альбому гурту, прем’єра якого запланована на початок 2022 року. Крім того, після виходу альбому музичний колектив вирушить у стадіонний тур Україною, на якому представить абсолютно нове шоу.

Перший концерт заплановано у Дніпрі на травень.