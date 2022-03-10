Британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну. Так, на кінофестивалі Santa Barbara International Film Festival під час отримання нагороди він показав публіці прапор нашої країни.

Актор вкотре показав, що він на боці України в період війни з Росією, яка знищує не військову інфраструктуру, а житлові будинки, дитячі садки, школи, лікарні та пологові будинки.

Інші світові зірки також не стоять осторонь – колишня кохана Володимира Кличка Гейден Панеттьєр створила благодійну організацію, яка збирає кошти для гуманітарної допомоги України.

Соліст Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає біженцям на вокзалі в Берліні у зоні з волонтерами.

Девід та Вікторія Бекхем пожертвували $1 на допомогу українським дітям. Зіркова пара також закликала приєднатися до ініціативи, адже 7,5 млн. дітей зараз перебувають під загрозою.

Голлівудська актриса Енн Гетевей також зробила пожертвування Україні та посилає свої молитви нашому гордому народу.