Знаменита голлівудська акторка Гейден Панеттьєр усіляко допомагає Україні – повідомляє всьому світу про варварство Росії та збирає кошти нашій країні.

Так, колишня кохана Володимира Кличка та мати доньки українського боксера займається збиранням грошей на гуманітарну допомогу та підтримку українським військовим.

– Я не можу описати словами, як це – спостерігати за війною в Україні. Мені болісно усвідомлювати, що жителі України та люди, яких я називаю своїми друзями та сім’єю, відчайдушно намагаються захистити себе та свою країну. Я створила організацію Hoplon International, яка надаватиме допомогу військовим на передовій. Я не можу продовжувати сидіти осторонь, просто спостерігаючи, як вирує ця катастрофа, – розповіла Гейден.

Так, акторка закликала всіх допомогти зібрати кошти – проявити солідарність до народу України, показуючи свою підтримку.

Інша голлівудська зірка Енн Гетевей також допомогла нашій країні не лише словом – вона зробила пожертву, а також посилає Україні свої молитви.

Наші зірки також не стоять осторонь під час варварства Росії – українська співачка Джамала зібрала €67 млн ​​для ЗСУ за допомогою однієї пісні. Зупинятись на досягнутому вона не збирається.