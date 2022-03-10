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Бенедикт Камбербэтч появился на сцене с флагом Украины

10 марта 2022, 15:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бенедикт Камбербэтч
Источник: Getty Images

Британский актер Бенедикт Камбербэтч поддержал Украину. Так, на кинофестивале Santa Barbara International Film Festival во время получения награды он показал публике флаг нашей страны.

Бенедикт Камбербэтч

Актер в очередной раз показал, что он на стороне Украины в период войны с Россией, которая уничтожает не военную инфраструктуру, а жилые дома, детские садики, школы, больницы и роддомы.

Другие мировые звезды также не стоят в стороне — бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хейден Панеттьер создала благотворительную организацию, которая собирает средства для гуманитарной помощи Украины.

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн помогает беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами. 

Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям. Звездная пара также призвала присоединиться к инициативе, ведь 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй также сделала пожертвование Украине и посылает свои молитвы нашему гордому народу.

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Теги
Бенедикт Камбербетч , Війна в Україні
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