Британский актер Бенедикт Камбербэтч поддержал Украину. Так, на кинофестивале Santa Barbara International Film Festival во время получения награды он показал публике флаг нашей страны.

Актер в очередной раз показал, что он на стороне Украины в период войны с Россией, которая уничтожает не военную инфраструктуру, а жилые дома, детские садики, школы, больницы и роддомы.

Другие мировые звезды также не стоят в стороне — бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хейден Панеттьер создала благотворительную организацию, которая собирает средства для гуманитарной помощи Украины.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн помогает беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.

Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям. Звездная пара также призвала присоединиться к инициативе, ведь 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй также сделала пожертвование Украине и посылает свои молитвы нашему гордому народу.