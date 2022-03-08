Голлівудська акторка Енн Гетевей підтримала Україну під час повномасштабної війни з Росією.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила зображення серця у кольорах українського прапора, а також закликала шанувальників допомагати постраждалим в Україні.

У підписі Гетевей відзначила Українське товариство Червоного Хреста, UNICEF та фонд Save the Children.

– Мир – це право людини. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у пожертвуваннях. Я посилаю свої постійні щирі молитви до народу України. Я за Україну, – написала зірка.

Раніше ми писали, що Девід і Вікторія Бекхем відкрили збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни.

Пара вже зробила пожертвування від імені сім’ї. За даними ЗМІ, йдеться про 1 млн фунтів стерлінгів ($1,3 млн).

Також Україну підтримала письменниця Джоан Роулінг, актори Леонардо Ді Капріо, Г’ю Джекман, супермодель Джіджі Хадід та інші іноземні знаменитості.