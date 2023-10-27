Супермодель Белла Хадид нарушила молчание относительно кровавого конфликта, который продолжается на Ближнем Востоке. Это первое заявление знаменитости палестинского происхождения после того, как ХАМАС начал масштабную операцию против Израиля.

В своем посте Хадид извинилась перед поклонниками за длительную тишину по этому вопросу.

— Я не нашла подходящих слов для этих глубоко запутанных и ужасных недель, привлекших внимание мира к ситуации, которая уносит жизни невинных людей и влияет на семьи на протяжении десятилетий, — написала супермодель в Instagram.

В том же посте, где она разместила заявление, Белла Хадид опубликовала видео палестинского блогера, которая показывает свой взгляд на жизнь в стране. Также звезда рассказала о ежедневных смертельных угрозах, которые ей поступают, о семье, которая чувствует себя в опасности, и отказе молчать.

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— Мое сердце разрывается, когда я вижу ужасные события, которые разворачиваются, а также я чувствую раны поколений моей палестинской крови, — поделилась знаменитость.

Скорбит Хадид и по израильским семьям, пострадавшим в результате неожиданной атаки ХАМАСа 7 октября. Она отметила, что осуждает террористические нападения на любых гражданских лиц. Вместе с тем, супермодель объяснила, почему все эти годы поддерживает движение За свободную Палестину.

— Важно понимать, как трудно быть палестинцем в мире, который видит в нас только террористов, которые сопротивляются миру. Хотя это категорически не так, — отметила она.

Белла Хадид поделилась историей своей семьи и рассказала, что ее отец Мохаммед Хадид родился в Назарете в 1948 году. Тогда же 750 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, среди них была и семья ее отца.

— Моя семья стала свидетелем 75 лет насилия против палестинского народа — особенно жестоких вторжений поселенцев, которые привели к уничтожению целых общин, хладнокровным убийствам и насильственному выселению семей из их домов. Практика поселений на палестинских землях продолжается и по сей день, — написала Белла Хадид.

Супермодель призвала людей помочь тем, кто страдает от гуманитарного кризиса в Газе. Вместе с тем она заявила, что стоит на стороне человечества, и обратилась к своим поклонникам с призывом “продолжать давление на лидеров”, чтобы гражданские среди палестинцев не превратились в забытых жертв войны.