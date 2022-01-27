Батько наш Бандера! Вєрка Сердючка на сцені Дизель шоу підтримала тренд з TikTok

Популярна артистка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) підтримала тренд українських підлітків у TikTok та заспівала пісню Батько наш Бандера на сцені гумористичної вистави Дизель шоу.

Сердючка перервала свій виступ, звертаючись до дівчинки, яка принесла їй квіти на сцену.

Вєрка обійняла дитину і з серйозним виглядом заспівала рядок з пісні. Артистку підтримали і бек-вокалісти, і глядачі у залі.

– Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати, – заспівала Сердючка.

Організатори спочатку погоджували для концерту дві пісні від Сердючки, але отримали три.

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– Це абсолютна імпровізація, і ми завжди чекаємо на неї від цього артиста. Вєрка Сердючка вміє не лише розривати танцями зал, а жартувати не просто можна, а треба на сцені Дизель шоу, – каже шеф-редактор Дизель Студіо Олексій Бланар.

Батько наш Бандера – тренд у TikTok

Восени 2021 року трек Батько наш Бандера завірусився у TikTok. Все почалося після того, як група підлітків зі Львова заспівала цю пісню на камеру та потрапила в ефір російської пропагандистської ТБ-передачі.

Російські ЗМІ з піною біля рота намагалися довести, що це в такий спосіб школярі зацькували вчительку. Проте дітлахи, навпаки, розповіли, що на запис відео якраз вчителька їх і надихнула.