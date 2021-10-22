Пісня Батько наш Бандера захопила українські тренди в мережі. Справжній феномен шукали частіше, ніж спільний трек російських реперів Slava Marlow і Morgenshtern.

За даними з сервісу Google Trends, українським користувачам мем про Бандеру сподобався більше, ніж творчість закордонних музикантів, які широко відомі в Росії.

Найчастіше пісню у виконанні чоловічого ансамблю Пентархія шукали у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській області.

Найменше мем зацікавив мешканців окупованого Криму.

Також пісню активно встановлюють на рингтон для смартфонів, про що свідчить пошукова статистика Google.

Нагадаємо, що мем Батько наш Бандера завірусився у мережі після того, як група школярів нібито вирішила провчити свою вчительку за проросійську позицію. Втім, ця історія виявилася брехнею, і вчителька сама всіляко допомагала учням втілити цю ідею.

Ролик швидко набрав популярності та почав поширюватися соціальними мережами, а користувачі почали активно знімати пародії та власні версії на відео, накладаючи на них пісню у виконанні чоловічого ансамблю Пентархія.