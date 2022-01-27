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Батько наш Бандера! Верка Сердючка на сцене Дизель шоу поддержала тренд из TikTok

27 января 2022, 15:07
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Батько наш Бандера! Верка Сердючка на сцене Дизель шоу поддержала тренд из TikTok

Популярная артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко) поддержала тренд украинских подростков в TikTok и спела песню Батько наш Бандера на сцене юмористического шоу Дизель шоу.

Сердючка прервала свое выступление, обращаясь к девочке, которая принесла ей цветы на сцену.

Верка обняла ребенка и с серьезным видом спела строку с Батько наш Бандера. Артистку поддержали и бэк-вокалисты и зрители в зале.

— Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати, — пропела Сердючка.

Организаторы изначально согласовывали для концерта две песни от Сердючки, но получили три.

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— Это абсолютная импровизация, и мы всегда ждем ее от этого артиста. Верка Сердючка умеет не только разрывать танцами зал, но и шутить, не просто можно, а нужно на сцене Дизель шоу, – говорит шеф-редактор Дизель Студио Алексей Бланарь.

Батько наш Бандера — тренд в TikTok

Осенью 2021 года трек Батько наш Бандера завирусился в TikTok. Все началось после того, как группа подростков со Львова пропела эту песню на камеру и попала в эфир российской пропагандисткой ТВ-передачи.

Российские СМИ с пеной у рта пытались доказать, что таким образом школьники затравили учительницу. Но не тут то было. Дети наоборот рассказали, что на запись видео, как раз учительница их и вдохновила.

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Теги
Вєрка Сердючка , Дизель Шоу
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