Упродовж тижня соціальні мережі заполонили ролики, на яких люди масово співають уривок із пісні Батько наш Бандера. Переважно це школярі.

Все почалося 14 жовтня, коли в Україні відзначали державне свято – День захисників і захисниць. Тоді в TikTok почали з’являтися ролики, на яких під фонограму чи самостійно група людей співає слова: Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну будемо воювати.

У проросійських ЗМІ почала з’являтися інформація, що так група школярів вирішила провчити свою вчительку, нібито та за проросійську позицію. Проте все виявилося зовсім не так.

У прямому ефірі телеканалу NTA одна з дівчаток розповіла, що вчителька навпаки підтримувала їх і допомагала втілити ідею, а те, що пишуть у певних ЗМІ, – брехня.

Ролик швидко став популярним і почав поширюватися соціальними мережами. Користувачі знімали свої відео будь-де. Діти співали в роздягальнях, класах і вбиральнях.

В ролі фонограми використовують хор чоловічих голосів, зокрема – чоловічий ансамбль Пентархія.