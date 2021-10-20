Упродовж тижня соціальні мережі заполонили ролики, на яких люди масово співають уривок із пісні Батько наш Бандера. Переважно це школярі.
Все почалося 14 жовтня, коли в Україні відзначали державне свято – День захисників і захисниць. Тоді в TikTok почали з’являтися ролики, на яких під фонограму чи самостійно група людей співає слова: Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну будемо воювати.
У проросійських ЗМІ почала з’являтися інформація, що так група школярів вирішила провчити свою вчительку, нібито та за проросійську позицію. Проте все виявилося зовсім не так.
У прямому ефірі телеканалу NTA одна з дівчаток розповіла, що вчителька навпаки підтримувала їх і допомагала втілити ідею, а те, що пишуть у певних ЗМІ, – брехня.
Ролик швидко став популярним і почав поширюватися соціальними мережами. Користувачі знімали свої відео будь-де. Діти співали в роздягальнях, класах і вбиральнях.
#батьконашбандера pic.twitter.com/4DvBLMeezF
— EverydayInUa (@EverydayInUa) October 13, 2021
@otaman_mediaНовий хіт українського тіктоку. Ватники вже палають! Батько Бандера????????✊#батьконашбандера #батько #бандера #бандерагерой #бандерівці #україна #українськамова #соловїна #кримцеукраїна #вата #ватан #ватапалає #тренд #тренды #реки #рекомендации #україна #рекомендації #українанеросія #тікток♬ оригінальний звук – otaman_media
@solidarna_molodБатько наш Бандера!♬ оригінальний звук – Віталій Басара
В ролі фонограми використовують хор чоловічих голосів, зокрема – чоловічий ансамбль Пентархія.
- Ніколи не чула цієї пісні. Нагуглила після шкільного флешмобу. Лайк вам, хлопці!
- Потужна пісня, дякую!
- Другий день уже наспівую.
- Дякую за прекрасне виконання пісні.
- Соромно, що не чула раніше цієї пісні. Розкішне виконання, – пишуть у коментарях під відео в YouTube.