Батько кінематографістки Галини Гатчинс, яка трагічно загинула на зйомках фільму Іржа, заявив, що Алек Болдвін частково винен у смерті його доньки.

61-річний Анатолій Андросович також сказав, що не розуміє тверджень Болдвіна про те, що він не натискав на курок, оскільки револьвер вистрілив.

– Револьвер – це пістолет, який не стріляє до натискання на спусковий гачок, і Алек частково винен у тому, що вистрілив, – сказав він.

Чоловік наполягає, що Болдвін має понести хоча б часткову відповідальність.

– Мені ясно, що Болдвін зробив постріл із руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї доньки, – сказав Анатолій.

Також чоловік розповів, як наразі почувається дев’ятирічний син Галини – Андрос. Хлопчик тяжко пережив смерть мама, тож Анатолій не впевнений, що він повністю відновиться.

– Андрос повільно повертається до життя, але це великий удар для всіх нас, – сказав батько Гатчинс.

Нагадаємо, 22 жовтня інтернет сколихнула новина про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс. Трагічний випадок трапився під час зйомок фільму Іржа. Як це сталося – читайте на Фактах ICTV.

На початку грудня Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок револьвера, з якого застрелили оператора українського походження Галину Гатчинс.

Також він заявив, що не знає, як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик.