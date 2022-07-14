Борьба между Бритни Спирс и ее отцом продолжается — суд обязал Джейми дать показания в Лос-Анджелесе в рамках расследования его опекунской деятельности над звездной дочерью.

Известно, что ранее Джейми всячески избегал дачи показаний в суде — он не являлся на указанное время и игнорировал просьбы. Теперь он обязан дать показания 12 августа.

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт ранее раскритиковал ее отца за то, что он якобы скрывался от дачи показаний и не спешил отвечать за свои правонарушения по закону.

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На поп-певицу подан встречный иск — Джейми хочет, чтобы Бритни также предстала перед судом.

Его адвокат Алекс Вайнгартен утверждает, что девушка вводила поклонников в заблуждение касательно отца, что считается клеветой.

Судья попросил обе стороны прислать краткие сведения о том, следует ли Бритни давать показания перед судом — это нужно сделать до 22 июля, и результаты станут известны 27 июля.

Напомним, что ранее Джейми обвинили в прослушивании спальни своей дочери — наличие нарушения подтверждал и бывший сотрудник службы безопасности Black Box Security Алекс Власов. Он подтвердил, что отец певицы сделал более 180 часов аудиозаписей с ее спальни.