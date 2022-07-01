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Батько Брітні Спірс відповів у суді на звинувачення у прослуховуванні спальні доньки

1 Липня 2022, 11:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Батько Брітні Спірс відповів у суді на звинувачення у прослуховуванні спальні доньки
Джерело: Depositphotos

Батько Брітні Спірс Джеймі заперечує прослуховування спальні своєї дочки. Про це він заявив у Верховному суді Лос-Анджелеса після звинувачення у шпигунстві за своєю дочкою.

– Мені повідомили про твердження, що жучок був поміщений до спальні Брітні для прослуховування. Це твердження є хибним, — повідомив Джеймі в судових документах справи.

Колишній опікун зірки заявив, що він готовий про це повторювати навіть “під страхом покарання за лжесвідчення”. Однак він не спростував звинувачення про шпигунство за телефоном Брітні.

У документальному фільмі Controlling Britney Spears, який вийшов у вересні 2021 року, колишній співробітник служби безпеки Black Box Security Алекс Власов заявив, що батько Брітні таємно записав понад 180 годин аудіозаписів із її спальні – це стосується і розмов зі співачкою її дітей та адвоката. Також він перехоплював її текстові повідомлення, дзвінки, а також активність в інтернеті – це стосується історії пошуку в браузері.

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Проблеми із законом можуть бути не лише у батька Брітні, а й у її колишнього чоловіка. Джейсон Александр у червні увірвався на весілля до співачки, через що він може пробути у в’язниці до 5 років за вандалізм та побої.

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