Колишній чоловік Брітні Спірс Джейсон Александр, котрий спробував зірвати весілля зірки, залишиться у в’язниці.

Про це заявила суддя під час попереднього слухання. Адвокат Джейсона запевняє, що звинувачення у переслідуванні Брітні має бути перекваліфіковано у провину на основі невеликої кількості доказів.

Суд не погодився з аргументами юриста – Александр залишиться під вартою за звинуваченням у переслідуванні. У цей час він був на випробувальному терміні. Його також звинувачують у вандалізмі та побоях.

Зараз дивляться

Колишній чоловік Брітні не визнав себе винним за жодним пунктом звинувачення. Водночас він спізнився на слухання.

Один з охоронців на весіллі Брітні Річард Юблер заявив, що Джейсон намагався кілька разів зламати двері до спальні Спірс.

Заступник шерифа округу Вентура Хосе Торрес розповів у суді, що під час затримання Александра вони конфіскували у нього ніж.

Якщо колишнього обранця Спірс визнають винним, він може пробути за ґратами до п’яти років.

Нагадаємо, що на початку червня Брітні та її коханий Сем Асгарі офіційно одружилися. Противником цієї ідеї виявився колишній Спірс, який таємно пробрався до будинку та знімав підготовку до весілля в прямому ефірі.

Чоловік кричав, що зірве весілля, проте після цього його затримали та вивели з території.

Примітно, що подружжя перебувало у шлюбі 55 годин у січні 2004 року.