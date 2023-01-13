Шакіра презентувала нову пісню BZRP Music Session #53, в якій висміяла колишнього чоловіка Жерара Піке та його нові стосунки. Трек за добу набрав 67 млн переглядів і вже побив рекорд у YouTube, ставши найпопулярнішою латинською піснею.

У чотирихвилинній пісні Шакіра не була скупа на метафори — пройшлася по колишньому чоловіку та його 22-річній пасії.

Зараз дивляться

Бажаю тобі всього найкращого з моєю ймовірною заміною

Навіть не знаю, що з тобою сталося, ти такий дивний

Я варта двох 22

Ти проміняв Ferrari на Renault Twingo

Ти проміняв Rolex на Casio

У пісні Шакіра також згадала свою свекруху, ЗМІ та проблеми з іспанськими податковими органами. За даними прокуратури, з 2012 по 2014 роки Шакіра жила в Іспанії, але не сплачувала податки. За це зірці загрожує 8 років ув’язнення і штраф у €24 млн.

Про розлучення Шакіри та Піке стало відомо на початку червня. 11-річний шлюб розпався через зради футболіста. Новою обраницею Піке стала 22-річна студентка.

Сама Шакіра зізналася, що розрив із чоловіком дався важко не лише їй, а й дітям. Пара виховувала двох синів – Мілана та Сашу. Зірка намагалася захистити дітей від теми розлучення, проте надмірна увага ЗМІ та шанувальників не дали цього зробити так, як хотілося б.

Після розлучення Шакіра отримала повну опіку над дітьми та збирається переїхати до Майамі.