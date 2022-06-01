Іспанський захисник Барселони Жерар Піке та колумбійська співачка Шакіра розлучилися. Пара виховує двох дітей.

Про це пише El Periodico із посиланням на свої джерела.

Причиною розлучення пари стали зради з боку Жерара Піке. Джерело видання стверджує, що футболіст уже з’їхав на свою стару квартиру та регулярно відвідує нічні клуби у супроводі різних жінок. На вечірки він ходить разом одноклубником півзахисником Рікі Пучем.

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Жерар Піке та Шакіра у стосунках з 2011 року. Проте пара ніколи не була в офіційному шлюбі. У них двоє спільних дітей – сини Мілан та Саша.