Колумбийская певица Шакира разоблачила измены своего экс-возлюбленного, испанского футболиста Жерара Пике с помощью банки клубничного варенья.

Она поняла, что спортсмен ей неверен, поскольку лакомство стало исчезать в ее отсутствие, а в семье кроме нее никто джем не любит. Тогда певица заподозрила, что кто-то чужой приходит к ним в дом.

Шакира также намекнула об этом в клипе к песне Te Felicito, в котором можно увидеть, как она открывает холодильник.

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О расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно летом 2022 года. Пара была вместе более 10 лет, у них два сына — Саша и Милан. Официально брак они не заключали.

Причиной расставания стала неверность футболиста. Он закрутил роман с 22-летней студенткой Кларой Чиа Марти.