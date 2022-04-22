Реп-виконавиця Alyona Alyona та співачка Jerry Heil презентували спільну пісню Рідні мої. Разом із композицією вони представили відеороботу.

Композицію артистки вирішили представити перед Великоднем, оскільки у більшості українців саме це свято асоціюється із теплими сімейними зборами.

Цей трек про біль, про тугу, про спогади та про сімейне тепло.

– Цей рік докорінно змінив нас, змінив усе навколо. Багато сімей вже не об’єднаються, багато дідусів вже не радуватимуть онуків, у багатьох печах вже не будуть пекти паски. Ми змінили свої цінності, змінили ставлення до багатьох речей. Але незмінно нестимемо через роки традиції своєї нації та своїх сімей, щоб пам’ять про них була вічна, – зауважила Alyona Alyona.

Раніше Alyona Alyona і Jerry Heil представили спільний трек Молитва. Це колективна молитва за всіх українців, які зазнали жаху російсько-української війни.