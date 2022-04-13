Alyona Alyona та Jerry Heil презентували спільний трек Молитва. Це — колективна молитва за всіх українців, які зазнали жахів війни, розв’язаної Росією.

Слова пісні написала Alyona Alyona. Це перший текст, який у неї з’явився після початку повномасштабної війни.

Вірш вона записала на найпростіший мікрофон у музичній школі в рідній Баришівці. Автором музики став Стас Чорний, з яким музикантка неодноразово співпрацювала раніше.

– З 24 лютого моє життя змінилося безповоротно і назавжди. Творчість всередині мене згасла, проте я все ж інколи пишу вірші. І перше, що народилося в мені — молитва. Моя мама багато молиться. Особливо зараз. І я захотіла приєднатися до неї, – розповідає Alyona Alyona.

Продюсер реперки показав Jerry Heil записаний куплет пісні, а співачка написала приспів.

– На запис в мене було всього декілька годин… я слухала і мене промурашило від п’ят до маківки! Захотілося створити атмосферу, як під час найщирішої молитви в храмі, коли не знаєш спеціальної молитви й говориш від душі так, що аж відчуваєш присутність Святого Духу, – згадує Jerry Heil.

Alyona Alyona сподівається, що пісня об’єднає українців і розкаже про їхні переживання у молитві. Адже українська нація нині як ніколи об’єднана у своєму прагненні до перемоги на рідній землі.