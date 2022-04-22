Рэп-исполнительница Alyona Alyona и певица Jerry Heil презентовали совместную песню Рідні мої. Вместе с композицией они представили видеоработу.

Композицию артистки решили представить перед Пасхой, поскольку у большинства украинцев именно этот праздник ассоциируется с теплыми семейными встречами.

Этот трек о боли, о тоске, о воспоминаниях и о семейном тепле.

— Этот год в корень изменил нас, изменил все вокруг. Многие семьи уже не объединятся, многие дедушки уже не будут радовать внуков, во многих печах уже не будут печь паски. Мы изменили свои ценности, изменили отношение ко многим вещам. Но неизменно будем нести через годы традиции своей нации и своих семей, чтобы память о них была вечна, — отметила Alyona Alyona.

Раннее Alyona Alyona и Jerry Heil представили общий трек Молитва. Это коллективная молитва за всех украинцев, испытавших ужасы российско-украинской войны.