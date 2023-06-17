Багато років цього хотіла: Юлія Зорій зізналася, яку мрію здійснила під час війни

Не відкладати на потім те, що можна зробити зараз – це правило стало ще більш актуальним під час повномасштабної війни в Україні. Ведуча програми Ранок у Великому Місті на ICTV, дружина міністра оборони Юлія Зорій також спробувала себе в новій творчій справі.

– Я дуже багато років мріяла про те, щоб озвучувати чи дублювати фільми та мультфільми. Не знаю, чому цю мрію не реалізовувала. І от лише зараз, під час війни, знайшла школу дубляжу й пішла навчатися цієї справи, – зізналася Юлія за лаштунками шоу єПитання (Новий канал).

Після навчання Зорій запросили на кастинг. Згадує, записала проби, а через деякий час її затвердили на роль у музичному анімаційно-ігровому фільмі Мій домашній крокодил.

– Я була дуже щаслива! Це унікальний новий досвід, який подарував величезне задоволення. Скажу чесно, що процес не такий легкий, як я собі уявляла. Це повноцінна і акторська, і психологічна робота. Треба самим лише голосом передати величезний спектр емоцій. Ти ж не допоможеш собі тілом, рухами, мімікою, – каже вона.

Мрія Юлії Зорій щодо дубляжу здійснилась, але на одній кінокартині телеведуча зупинятися не збирається.

– Я б ще дуже хотіла озвучити героя мультфільму. Під час навчання мені добре таке вдавалося. Найкраще в мене виходили мультяшні герої і такі собі зверхні стервозні жінки. Чомусь так, – зі сміхом ділиться Юлія.