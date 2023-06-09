Ведуча програми Ранок у Великому Місті, дружина міністра оборони Юлія Зорій зізналась, що, попри широке коло знайомих, має небагато друзів.

За її словами, час показав, що справжніх друзів не має бути багато, бо тут головне якість, а не кількість. Зараз біля себе зірка зібрала лише перевірених людей, кому повністю довіряє. І на власному досвіді переконалася, що жіноча дружба є.

Вже багато років Юлія дружить з відомою телеведучою Талою Калатай, і з роками дружба стала тільки міцнішою. До речі, саме вона познайомила Юлю з майбутнім чоловіком – міністром оборони України Олексієм Резніковим.

– У своїх друзях я впевнена чи не на 100%, бо ми багато чого встигли пройти разом – і радісного, і сумного; ми працювали над взаєморозумінням; ми сварилися та пробачали, бо цінували одне одного й ту дружбу, яку нам пощастило мати.

Я вірю в жіночу дружбу, в дружбу між чоловіком і жінкою – я вірю у довірливі та щирі відносини між людьми.

За час війни я це особливо гостро усвідомила. Мені точно було би складніше справлятися з усім без підтримки та любові моїх дорогих друзів, – каже телеведуча.