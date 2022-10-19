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Героїня мюзиклу Мій домашній крокодил заговорить голосом Юлії Зорій

19 Жовтня 2022, 18:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Юлія Зорій у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»

Вже 27 жовтня на великі екрани вийде сімейний мюзикл Мій домашній крокодил. Це захоплива історія за мотивами однойменного оповідання про крокодила на ім’я Ліл.

Одну з ключових ролей здублювала телеведуча ICTV Юлія Зорій. Її героїня місіс Прімм – надзвичайна мама і дружина, а ще талановитий шеф-повар і справжня зірка кулінарії. Вона навіть не підозрює, які зміни чекають на її родину завдяки знайомству із сусідом, що співає – крокодилом Лілом.

Свою першу велику роль у дубляжі Юлія Зорій прийняла з великим ентузіазмом. Телеведуча давно мріяла спробувати дублювати фільми і навіть закінчила спеціальні курси.

Зараз дивляться

– Після того, як пройшла кастинг, неймовірно хвилювалася, чи затвердять мене на роль. Тож коли отримала ствердну відповідь, неймовірно раділа. Для мене дубляж – це можливість спробувати себе в новому амплуа, кинути собі виклик та зробити щось інакше, ніж досі. А ще це так круто, коли перевтілюєшся у свого героя і ніби проживаєш маленьке життя разом з ним.

Юлія Зорій у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»
Юлія Зорій у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»
Юлія Зорій у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»
Юлія Зорій у дубляжі сімейної пригоди «Мій домашній крокодил»
Героїня мюзиклу Мій домашній крокодил заговорить голосом Юлії Зорій / 2 зображення

Телеведуча зізнається – під час дубляжу намагалася передати характер і темперамент місіс Прімм, яка дуже їй імпонує – своїм ставленням до чоловіка та сина, а також умінням поєднувати родину та справу життя.

– Мій домашній крокодил – це неймовірно тепла сімейна історія, яку я обов’язково раджу подивитися всією родиною. Особливо зараз, у такі непрості часи, і хоча б на кілька годин поринути у яскравий світ кіно, – радить Юлія.

До команди українського дубляжу цієї захопливої пригоди також приєднався лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. Саме його голосом співатиме крокодил Ліл у кінотеатрах України.

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ICTV Антитіла Юлія Зорій
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