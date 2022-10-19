Вже 27 жовтня на великі екрани вийде сімейний мюзикл Мій домашній крокодил. Це захоплива історія за мотивами однойменного оповідання про крокодила на ім’я Ліл.

Одну з ключових ролей здублювала телеведуча ICTV Юлія Зорій. Її героїня місіс Прімм – надзвичайна мама і дружина, а ще талановитий шеф-повар і справжня зірка кулінарії. Вона навіть не підозрює, які зміни чекають на її родину завдяки знайомству із сусідом, що співає – крокодилом Лілом.

Свою першу велику роль у дубляжі Юлія Зорій прийняла з великим ентузіазмом. Телеведуча давно мріяла спробувати дублювати фільми і навіть закінчила спеціальні курси.

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– Після того, як пройшла кастинг, неймовірно хвилювалася, чи затвердять мене на роль. Тож коли отримала ствердну відповідь, неймовірно раділа. Для мене дубляж – це можливість спробувати себе в новому амплуа, кинути собі виклик та зробити щось інакше, ніж досі. А ще це так круто, коли перевтілюєшся у свого героя і ніби проживаєш маленьке життя разом з ним.

Героїня мюзиклу Мій домашній крокодил заговорить голосом Юлії Зорій / 2 зображення

Телеведуча зізнається – під час дубляжу намагалася передати характер і темперамент місіс Прімм, яка дуже їй імпонує – своїм ставленням до чоловіка та сина, а також умінням поєднувати родину та справу життя.

– Мій домашній крокодил – це неймовірно тепла сімейна історія, яку я обов’язково раджу подивитися всією родиною. Особливо зараз, у такі непрості часи, і хоча б на кілька годин поринути у яскравий світ кіно, – радить Юлія.

До команди українського дубляжу цієї захопливої пригоди також приєднався лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. Саме його голосом співатиме крокодил Ліл у кінотеатрах України.