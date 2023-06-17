Много лет этого хотела: Юлия Зорий призналась, какую мечту осуществила во время войны

Не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас — это правило стало еще более актуальным во время полномасштабной войны в Украине. Ведущая программы Утро в Большом Городе на ICTV, жена министра обороны Юлия Зорий также попробовала себя в новом творческом деле.

— Я очень много лет мечтала о том, чтобы озвучивать или дублировать фильмы и мультфильмы. Не знаю, почему эту мечту не реализовывала. И вот только сейчас, во время войны, нашла школу дубляжа и пошла учиться этому делу, — призналась Юлия за кулисами шоу єПитання (Новый канал).

После обучения Зорий пригласили на кастинг. Вспоминает, записала пробы, а через некоторое время ее утвердили на роль в музыкальном анимационно-игровом фильме Мой домашний крокодил.

— Я была очень счастлива! Это уникальный новый опыт, который подарил огромное удовольствие. Скажу честно, что процесс не такой легкий, как я себе представляла. Это полноценная и актерская, и психологическая работа. Надо одним лишь голосом передать огромный спектр эмоций. Ты же не поможешь себе телом, движениями, мимикой, — говорит она.

Мечта Юлии Зорий по дубляжу осуществилась, но на одной кинокартине телеведущая останавливаться не собирается.

— Я бы еще очень хотела озвучить героя мультфильма. Во время учебы мне хорошо такое удавалось. Лучше всего у меня получались мультяшные герои и такие себе надменные стервозные женщины. Почему-то так, — со смехом делится Юлия.