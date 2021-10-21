Американська акторка Періс Гілтон зізналася, що неодноразово піддавалася насильству в спеціальних центрах перевиховання важких підлітків в США.

Через погану поведінку батьки чотири рази відправляли дочку в подібні установи. За словами Періс, це був найболючіший досвід у її житті.

– Мене душили, давали ляпаси, не давали мені спати. Мене обзивали і примушували приймати ліки без діагнозу. В одному центрі в Юті мене закрили в одиночній камері в кімнаті, де стіни були покриті подряпинами і плямами крові, – розповіла Гілтон.

Періс заявила, що співробітники чоловічої статі спостерігали за тим, як вона приймає душ.

Гілтон не могла поскаржитися, оскільки не було зв’язків із зовнішнім світом. В такі установи потрапляють підлітки з алкогольною та наркотичною залежністю, яким, за словами співробітників центру, не можна вірити.

У зв’язку з цим зірка закликала владу США ухвалити базовий федеральний “білль про права” для підлітків у таких центрах.

– Кожна дитина, яка перебуває у подібній установі, повинна мати право на безпечне, гуманне середовище, вільне від загроз і практики одиночного ув’язнення, – наголосила акторка.

Нещодавно Періс Гілтон спростувала чутки про вагітність. Проте вона сподівається стати мамою у 2022 році.

Раніше акторка заморозила свої яйцеклітини, а процедура екстракорпорального запліднення їй дозволить обрати стать дитини. Зірка зізнавалася, що хоче близнюків – хлопчика та дівчинку.

Наразі Періс готується до весілля з підприємцем Картером Реумом, яке відбудеться у штаті Каліфорнія вже 11 листопада. Також вона знімає реаліті-шоу, в якому покаже всю підготовку до церемонії.

Фото: Періс Гілтон

Джерело: Good Morning America