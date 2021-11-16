У мужа американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон есть внебрачная 9-летняя дочь, которую он видел только один раз.

Мамой девочки является Лаура Беллицци, звезда реалити-шоу Секреты Аспена. Картер Реум не делал тест на отцовство, однако подписал документ, где подтвердил, что является папой девочки.

Представитель Картера Реума прокомментировал слухи и указал, что бизнесмен финансово поддерживает дочь.

– Люди, для которых эта история важна, знали о ней в течение 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя он не имеет с ней традиционных отношений “отец и дочь”, он обеспечивал ее с момента ее рождения и будет делать это и дальше, — сообщил представитель Картера Реума.

По данным инсайдеров, девочка очень расстроилась, когда узнала о свадьбе отца со светской львицей Пэрис Хилтон.

– Она видела статьи Пэрис и Картера о создании семьи. Она почувствовала огромное неприятие и почувствовала себя брошенной, – сказал инсайдер.

Напомним, что 11 ноября Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Реума, с которым встречалась два года. Церемония прошла в частном имении Лос-Анджелеса.

Пару пришли поздравить члены семьи, друзья и звездные гости, среди которых Ким Кардашьян, Пола Абдул и другие.

Пэрис не показывает видео с церемонии, поскольку поклонники смогут посмотреть это в реалити-шоу Paris in Love, которое будет состоять из 13 серий.

У супругов еще нет общих детей, но Хилтон мечтает о первенце. Она готовится стать мамой с помощью искусственного оплодотворения.