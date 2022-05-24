Американська модель plus size Ешлі Грем розповіла, як ледь не померла під час домашніх пологів.

За словами Ешлі, після народження близнюків вона різко знепритомніла, а згодом дізналася, що у неї була сильна кровотеча.

– Все, що я пам’ятаю, – це відчуття легкого дотику до моєї щоки. Пізніше я дізналася, що в той момент мене били по щоках, намагаючись привести до тями, а мій чоловік Джастін молився мені у вухо. Я ж бачила темряву і щось схоже на зірки, – розповіла вона.

Коли модель прийшла до тями, акушерка намагалася заспокоїти її, однак Ешлі бачила, що у кімнаті всюди кров.

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Одній з акушерок довелося перевернути її і тиснути пальцем над тазовими кістками, щоб зупинити кровотечу. Крім цього, моделі кололи окситоцин.

– Я не могла ні сидіти, ні навіть повзати. Тож вони взяли двоспальне простирадло, поклали мене на нього і затягли коридором у кімнату для гостей, де в мене була розкладачка, на яку я ледве змогла перекотитися. Слава богу, з близнюками було все гаразд, а я пролежала на цьому ліжку чотири дні поспіль. Тиждень не могла ходити. І я не виходила з дому майже два місяці, – додала вона.

Також Ешлі Грем розповіла про викидень, який стався у лютому 2021 року.

– Я не ділилася цим досі, але я завагітніла у січні 2021 року, у день народження мого чоловіка. Оскільки це була моя друга вагітність, вона почала проявлятися рано, і ми були так схвильовані. Але наприкінці лютого у мене стався викидень. Це руйнувало. На сьогодні це одна з найбільших втрат у моєму житті, – поділилась модель.

Нагадаємо, що Ешлі Грем народила близнюків у січні цього року. Батько дітей – оператор-постановник Джастін Ервін. У 2021 році Ешлі та Джастін відзначили 11-у річницю весілля.

Їхньому старшому синові Айзеку зараз два роки. Він народився на початку пандемії – 18 січня 2020 року.