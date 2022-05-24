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Персони

Бачила темряву: Ешлі Грем ледь не померла під час домашніх пологів

24 Травня 2022, 16:55
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ешлі Грем

Американська модель plus size Ешлі Грем розповіла, як ледь не померла під час домашніх пологів.

За словами Ешлі, після народження близнюків вона різко знепритомніла, а згодом дізналася, що у неї була сильна кровотеча.

– Все, що я пам’ятаю, – це відчуття легкого дотику до моєї щоки. Пізніше я дізналася, що в той момент мене били по щоках, намагаючись привести до тями, а мій чоловік Джастін молився мені у вухо. Я ж бачила темряву і щось схоже на зірки, – розповіла вона.

Коли модель прийшла до тями, акушерка намагалася заспокоїти її, однак Ешлі бачила, що у кімнаті всюди кров.

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Одній з акушерок довелося перевернути її і тиснути пальцем над тазовими кістками, щоб зупинити кровотечу. Крім цього, моделі кололи окситоцин.

– Я не могла ні сидіти, ні навіть повзати. Тож вони взяли двоспальне простирадло, поклали мене на нього і затягли коридором у кімнату для гостей, де в мене була розкладачка, на яку я ледве змогла перекотитися. Слава богу, з близнюками було все гаразд, а я пролежала на цьому ліжку чотири дні поспіль. Тиждень не могла ходити. І я не виходила з дому майже два місяці, – додала вона.

Також Ешлі Грем розповіла про викидень, який стався у лютому 2021 року.

– Я не ділилася цим досі, але я завагітніла у січні 2021 року, у день народження мого чоловіка. Оскільки це була моя друга вагітність, вона почала проявлятися рано, і ми були так схвильовані. Але наприкінці лютого у мене стався викидень. Це руйнувало. На сьогодні це одна з найбільших втрат у моєму житті, – поділилась модель.

Нагадаємо, що Ешлі Грем народила близнюків у січні цього року. Батько дітей – оператор-постановник Джастін Ервін. У 2021 році Ешлі та Джастін відзначили 11-у річницю весілля.

Їхньому старшому синові Айзеку зараз два роки. Він народився на початку пандемії – 18 січня 2020 року.

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Ешлі Грем, Пологи
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