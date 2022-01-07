Американська plus-size модель Ешлі Грем вдруге стала матір’ю. 34-річна знаменитість народила двійню.
Радісною новиною Ешлі Грем поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram. Вона повідомила, що пологи відбувалися вдома.
– Джастін (чоловік Ешлі – Ред.) і я дуже раді поділитися з вами, що наші хлопчики з’явилися на світ. Вони народилися цього ранку вдома, здоровими та щасливими. Мені потрібен час, щоб відновитися і побути з чоловіком та нашими хлопчиками. Але я, чесно, вже не дочекаюся, щоб вам розповісти більше.
На офіційній сторінці моделі поки ще немає фотографій новонароджених двійнят. Остання публікація вагітної Ешлі Грем – яскрава світлина, де модель позує у яскраво-зеленому светрі та з оголеним животом.
Під фотографією у коментарях шанувальники привітали щасливу маму із поповненням у родину.
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Зазначимо, що разом із фотографом Джастіном Ервіном Ешлі Грем є батьками трьох синів. У січні 2020 року модель народила первістка, якого назвали Айзек.