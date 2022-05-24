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Персони

Видела темноту: Эшли Грэм чуть не умерла во время домашних родов

24 мая 2022, 16:55
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Ешлі Грем

Американская модель plus size Эшли Грэм рассказала, как чуть не умерла во время домашних родов.

По словам Эшли, после рождения близнецов она резко потеряла сознание, а позже узнала, что у нее было сильное кровотечение.

— Все, что я помню, – это ощущение легкого прикосновения к моей щеке. Позже я узнала, что в тот момент меня били по щекам, пытаясь привести в чувство, а мой муж Джастин молился мне в ухо. Я же видела темноту и что-то похожее на звезды, – рассказала она.

Когда модель очнулась, акушерка пыталась успокоить ее, однако Эшли видела, что в комнате повсюду кровь.

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Одной из акушерок пришлось перевернуть ее и давить пальцем над тазовыми костями, чтобы остановить кровотечение. Кроме этого, модели кололи окситоцин.

– Я не могла ни сидеть, ни даже ползать. Так что они взяли двуспальную простыню, положили меня на нее и затащили по коридору в комнату для гостей, где у меня была раскладушка, на которую я едва смогла перекатиться. Слава богу, с близнецами было все хорошо, а я пролежала на этой кровати четыре дня подряд. Неделю не могла ходить. И я не выходила из дома почти два месяца, – добавила она.

Также Эшли Грэм рассказала о выкидыше, который произошел в феврале 2021 года.

– Я не делилась этим до сих пор, но я забеременела в январе 2021 года, в день рождения моего мужа. Поскольку это была моя вторая беременность, она начала проявляться рано, и мы были так взволнованы. Но в конце февраля у меня произошел выкидыш. Это разрушало. На сегодняшний день это одна из самых больших потерь в моей жизни, – поделилась модель.

Напомним, что Эшли Грэм родила близнецов в январе этого года. Отец детей – оператор-постановщик Джастин Эрвин. В 2021 году Эшли и Джастин отметили 11-ю годовщину свадьбы.

Их старшему сыну Айзеку сейчас два года. Он родился в начале пандемии – 18 января 2020 года.

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Ешлі Грем, Роды
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