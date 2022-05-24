Американская модель plus size Эшли Грэм рассказала, как чуть не умерла во время домашних родов.

По словам Эшли, после рождения близнецов она резко потеряла сознание, а позже узнала, что у нее было сильное кровотечение.

— Все, что я помню, – это ощущение легкого прикосновения к моей щеке. Позже я узнала, что в тот момент меня били по щекам, пытаясь привести в чувство, а мой муж Джастин молился мне в ухо. Я же видела темноту и что-то похожее на звезды, – рассказала она.

Когда модель очнулась, акушерка пыталась успокоить ее, однако Эшли видела, что в комнате повсюду кровь.

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Одной из акушерок пришлось перевернуть ее и давить пальцем над тазовыми костями, чтобы остановить кровотечение. Кроме этого, модели кололи окситоцин.

– Я не могла ни сидеть, ни даже ползать. Так что они взяли двуспальную простыню, положили меня на нее и затащили по коридору в комнату для гостей, где у меня была раскладушка, на которую я едва смогла перекатиться. Слава богу, с близнецами было все хорошо, а я пролежала на этой кровати четыре дня подряд. Неделю не могла ходить. И я не выходила из дома почти два месяца, – добавила она.

Также Эшли Грэм рассказала о выкидыше, который произошел в феврале 2021 года.

– Я не делилась этим до сих пор, но я забеременела в январе 2021 года, в день рождения моего мужа. Поскольку это была моя вторая беременность, она начала проявляться рано, и мы были так взволнованы. Но в конце февраля у меня произошел выкидыш. Это разрушало. На сегодняшний день это одна из самых больших потерь в моей жизни, – поделилась модель.

Напомним, что Эшли Грэм родила близнецов в январе этого года. Отец детей – оператор-постановщик Джастин Эрвин. В 2021 году Эшли и Джастин отметили 11-ю годовщину свадьбы.

Их старшему сыну Айзеку сейчас два года. Он родился в начале пандемии – 18 января 2020 года.