Музыкальный коллектив 5ʼnizza и певец Сергей Бабкин выступают в Европе с российскими промоутерами и билетными операторами. Команда Бабкина уже отреагировала на скандал.

Как оказалось, 5ʼnizza и Бабкин гастролируют с благотворительными концертами и пользуются услугами Somewhere Show и Ticketscloud. Первая компания ведет свои соцсети на российском языке, большинство артистов, которых продвигает — выходцы из России, а билеты можно купить сразу в рублях. Можно предположить, что в команде есть и россияне.

Вторая компания Ticketscloud имеет представительство в Москве и была зарегистрирована в РФ, именно через нее осуществляется процесс покупки билета.

Известно, что уже 22 сентября Бабкин будет выступать в Чехии — на сайте Ticketscloud сообщается, что организатором концерта является российский промоутер Владимир Еркович.

Команда Бабкина уже отреагировал на скандал с концертом — за мужа заступилась его жена, Снежана Бабкина.

Она заявила, что организатором концерта в Чехии является Илья Островский, который вырос в РФ, но уже долгие годы живет в Израиле.

— Зная его и его позицию, мы приняли предложение сделать концерт в Праге. Вопрос того, какая компания обеспечивает продажу билетов с технической стороны, всегда входит в компетенцию организатора, а не директора артиста, — заявила Снежана изданию Слух.

Жена певца добавила, что билетный оператор Ticketscloud зарегистрирован в Великобритании, но действительно имеет представительство в РФ.

— Я и Сергей считаем, что гораздо важнее играть концерты и собирать средства на нужды 127-й бригады ВСУ, а не выяснять, в какой стране раньше жили организаторы или имеет ли билетный оператор представительство в РФ, — добавила Снежана.

Ранее жена артист объяснила, почему Бабкин поет песни на русском. Как оказалось, 5ʼnizza и Бабкин — это разные проекты. Снежана также добавила, что у парней сейчас нет времени на оправдания перед кем-либо, поскольку они свое время проводят с пользой для ВСУ.