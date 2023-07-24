Співак Сергій Бабкін розповів, як зараз живе його сім’я в Німеччині. Багатодітний батько на початку повномасштабної війни відвіз свою дружину Сніжану та їхніх трьох дітей за кордон.

Сам Сергій гастролює і виступає на благодійних концертах, паралельно з цим він приїжджає в Україну і в Німеччину до сім’ї, яка живе в передмісті Мюнхена. Як розповів музикант, там їх прихистив німець.

– Допомагає місто, в якому ми живемо, точніше німець. Він нас прихистив у себе. Маленький будиночок у нього на ділянці, він живе поруч із нами. Він дуже крутий, уже 15 років займається біженцями та їхніми проблемами. Він у темі абсолютно, – поділився Бабкін.

У лютому 2023 року Бабкіни вперше з початку повномасштабної війни приїхали до себе додому в Харків. Тоді Сніжана оприлюднила у своєму Instagram зворушливе відео, в якому можна побачити, які емоції переживає пара.